هازال كايا: ألتزم الحجر المنزلي لحماية طفلي

قالت النجمة التركية هازال كايا أنها تلتزم الحجر المنزلي لتحمي طفلها "فكرت" من خطر إصابته بعدوى فيروس كورونا. واشارت هازال إلى "انها رفضت العديد من المسلسلات واللقاءات لكي لا تعرّض نفسها للخطر". Advertisements تابعت: "لا أخاف على نفسي قدر خوفي على طفلي الصغير الذي لا يتجاوز عمره بضعة شهور قليلة". وأضافت: "يوافقني الرأي زوجي المخرج علي أتاي الذي يبقى أيضًا في المنزل منذ أسابيع". هازال أشتُهرت في الوطن العربي بدور "نهال" الذي لعبته بمسلسل "العشق الممنوع" عام ٢٠١٠.

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