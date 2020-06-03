جيهان يحي زوجة المخرج اللبناني سعيد الماروق تعلن انفصالها عنه

أعلنت جيهان يحيى زوجة المخرج اللبناني سعيد الماروق انفصالهما من خلال منشور لها عبر حسابها على "انستقرام".

وفي التفاصيل نشرت جيهان صورة تجمعها بسعيد وولديهما. وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "بكل محبة وإحترام، وبإنتظار حكم الطلاق في الدعوى المقدمة مني، أعلن إنفصالي عن سعيد الماروق والد إبني تيم وإبنتي لمار، متمنية على كل المحبين عدم الخوض في التفاصيل حرصاً على العشرة وعلى مشاعري ومشاعر افراد عائلتي وإكراماً للمواقف الصعبة التي عايشتها وتعاملت معها بمحبة وإخلاص في الفترة السابقة.

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وأضافت: "أشكر كل من ساندني طوال الفترة الماضية وأطلب من الله الصبر والوعي لأتمكن من تخطي هذه المرحلة بسلام بخاصة أننا كعائلة تحت الأضواء ما جعلني أستعجل إعلان الإنفصال لأحمي صورتي وصورة من أحب".

من جهته، سعيد التزم الصمت ولم يعلق في أي مكان من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو الدعوة التي قامت برفعها جيهان عليه.