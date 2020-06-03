تطورات حالتها الصحية لرجاء الجداوي بعد نقلها للعناية المركزة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي، بعد نقلها للعناية المركزة.

أشرق زكي، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية ten، إن حالة الفنانة رجاء الجداوي مستقرة وبخير، و أنها تتحسن بشكل جيد، وأن حالتها ليست صعبة بناء على التقارير الطبية.

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وكان مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، أكد أن الفنانة المصرية رجاء الجداوى نقلت للعناية المركزة، فجر الثلاثاء 2 يونيو، بعد تدهور حالتها الصحية، وذلك بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، فتم نقلها على الفور للعناية المركزة، وذلك بحسب موقع “اليوم السابع”.

وكانت الفنانة المصرية رجاء الجداوي قد ردت مؤخرا على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول تمييزها عن باقي مرضى كورونا كونها فنانة.

و أبدت خلال تصريحها لبرنامج et بالعربي، انزعاجها من بعض الأخبار المتداولة عن معاملة مميزة لها داخل المستشفى، وأنها تجلس في حجرتين، مؤكدة أن الاهتمام واحد بالجميع، وأنها تجلس في غرفة عادية مثل باقي المرضى.