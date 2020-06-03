شكرا لقرائتكم خبر عن سلام من بعيد أنا كدا فى أمان.. محمد رمضان يشوق جمهوره بأغنية كورونا فيروس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام بمقطع فيديو من أغنيته الجديدة كورونا فيروس، موضحا أنها ستطرح خلال أيام، ويتناول من خلالها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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محمد رمضان علق على مقطع الفيديو الذى ظهر من خلاله مرتديا زيا شبيها بملابس شخصية باتمان، قائلاً: "طب يلا لينك القناة على البايو اشترك وخليك أول واحد يشوف كليب كورونا فيروس في خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".



محمد رمضان

وظهر من خلال الفيديو بعض كلمات كليب الأغنية، حيث قال من خلالها: "أنا البرنس.. أنا جنتل مان.. كمامة بلبس وكلبظ كمان سلامى من بعيد من غير أحضان.. كورونا فيروس أنا كدا في أمان".

وعرض لمحمد رمضان فى موسم دراما رمضان الماضى مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.