ماذا أغضب والدة بريانكا شوبرا في حفل زفاف ابنتها؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

عقدت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا قرانها علىالمغني الأمريكي ونيك جوناس في حفل جميل في ديسمبر 2018، خلال التحضيرات لحفل الزفاف ، كان هناك شيء ترك والدة العروس، مادو شوبرا، مستاءة بشكل كبير.

كشفت بريانكا المعروفة اختصارا بـ “بي سي” عن الأمر، خلال استضافتها ببرنامج إلين ديجينيرس Ellen DeGeneres، مؤكدة أن والدتها أصيبت بخيبة أمل من حقيقة أنها لم تستطع دعوة مصفف الشعر والمجوهرات إلى حفل الزفاف.

قالت بريانكا “بالنسبة لعائلة هندية وحفل زفاف هندي ، بالتأكيد ، هذا أقل من ذلك. كانت والدتي غاضبة مني طوال الوقت. كانت تقول ،” أحتاج إلى شخص آخر . كيف لا يمكنني ادعو صائغ مجوهراتي كيف لا أدعو مصفف شعري؟”.

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وأضافت ممثلة كوانتيكو: “عادة ما تضم حفلات الزفاف الهندية 1000 شخص على الأقل. كان لدينا 200 شخص فقط معظمهم من العائلة لأن كل منا لديه عائلات عملاقة. لأنني أعتقد أننا أردنا فقط أن نبقيها حميمية للغايلة.

في سياق مختلف، شاركت شوبرا برأيها في قضية مقتل الرجل الأسمر جورج فلويد بطريقة مأساوية على يد ضابط أبيض البشرة، وطالبت السلطات الأمريكية بتفيذ قصاصا عدل.

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