فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة شهيرة: استبعدت عن العمل عام كامل بسبب مشهد غير أخلاقي

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ظلت الفنانة المصرية سعاد حسني بعيدة عن المشاركة في الأفلام السينمائية لمدة عام كامل بسبب "مشهد جنسي" في فيلم عُرض عليها.

وفي أحدي تصريحاتها لمجلة آخر ساعة عام 1967، كشفت السندريلا أنها رفضت أحد السيناريوهات التي عُرضت عليها بسبب وجود مشهد غير أخلاقي في الفيلم، لذا رفضته ولم تقبله وهو ما تسبب في ابتعادها عن العمل لمدة عام كامل.

وفضلت الفنانة الراحلة الجلوس في المنزل بدون عمل، ورفض الفيلم، لأنها رأت أن إعجاب الجمهور أهم من الأموال التي كانت ستجنيها مقابل اشتراكها في الفيلم.

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