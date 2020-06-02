عيد ميلاد أيقونة الإغراء السينمائية الأولى في العالم التي لا تنسى : مارلين مونرو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 يونيو 2020 07:00 مساءً - رغم مرور عقود من الزمن على وفاتها بحادثة انتحار غامضة لم تؤكد،مازالت مارلين مونرو رغم غيابها حاضرة بقوة في الذاكرة العالمية،والسبب إنها حالة إبداع أنثوية ساحرة ومؤثرة،واعتبرها بعض نقاد السينما أول أيقونة إغراء في السينما العالمية،وخلقت بجمالها ورحيلها بسن الشباب أسطورتها الفنية الخالدة.



ولدت يتيمة ولم تعرف من هو والدها طوال حياتها



من هي النجمة السينمائية الأمريكية مارلين مونرو بذكرى عيد ميلادها الموافق باليوم الأول من يونيو؟ ولدت نورما جين بيكر الشهيرة فنياً باسم مارلين مونرو ،الممثلة والمغنية والإستعراضية الحسناء في 1 يونيو 1926 في لوس أنجلوس،ومنحتها والدتها إسمها وإسم عائلتها لغياب الأب مارتن إدوارد مورتنصن الذي طلق والدتها قبل عام من ولادتها،لهذا لم تعتبره يوماً والدها رغم إنها طفلة شرعية وليست ثمرة علاقة عابرة، ولم تعرف من هو والدها طوال حياتها القصيرة التي لم تستمر ولم تعش لأكثر من 36 عاماً فقط ،ولم تستطع والدتها الإحتفاظ بها أو تربيتها وإخوتها فتخلت عنهم لأخرين حتى يربونهم،وعاشت مارلين مونرو مع كثير من الأشخاص وفي دار رعاية وميتم لسنوات كثيرة من حياتها.

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من حياة اليتم لشهرة كبيرة لا تنتهي



انتقلت مارلين مونرو بطموحها الجامح،وجمالها الخارق،وتأثيرها الأنثوي الساحر من حياة اليتم والفقر في ميتم أقل من عادي إلى عالم الشهرة والأضواء والثراء وسحر أهم الرجال في العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي.



أول حلم لها كان في الأزياء لكن القدر غير لها مسارها Advertisements



عشقت الأزياء،وفكرت بأن تصبح عارضة أزياء مشهورة لولا أن التقاءها بهوارد هيوز الذي جعلها تغير مسارها للسينما،ويقنعها بالتوقيع مع شركة "أفلام فوكس" فانطلقت بقوة بمطلع الخمسينيات بعدة أفلام،وأصبحت بفترة قياسية "أيقونة الإغراء الأولى" في قلب السينما العالمية والأمريكية،هوليوود الغرب.



أهم أفلامها المدينة لها بشهرتها



قدمت مارلين مونرو خلال مسيرتها الفنية القصيرة لمدة 14 عاماً من عام 1948 لغاية عام وفاتها 1962 الكثير من الأفلام ،لكن أهم وأكثر الأفلام المدينة لها بشهرتها وشعبيتها العالمية كأول أيقونة إغراء سينمائية لا تقاوم في السينما الأمريكية والعالمية كانت :"الرجال يفضلون الشقراوات" لدرجة أن نساء كثيرات قلدنها واخترن منذ انطلاقها لليوم اللون الأشقر ليكون المفضل لديهن عند تغيير لون شعرهن،و"حكة السنة السابعة" ،و"البعض يفضلونها ساخنة" ونجاحه رشحها لجائزة الغولدن غلوب لفئة أفضل ممثلة عام 1960،و"كيف تتزوجين مليونيراً"،و"الأمير وفتاة الإستعراض".

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أزواجها كثر لكنها لم تصبح أماً أبداً



ارتبطت بجارها جيمس دوغيرتي بسن مبكرة حيث كانت بسن ال16 من عمرها فقط، بينما كان هو يكبرها بخمس سنوات عام 1942، ويعمل في أول مصنع للطائرات من دون طيار،ولم يدم زواجهما طويلاً فانفصلت عنه عام 1946.

وتزوجت بعده بطل البيسبول جو ديماجيو عام 1954 بعد أن طلق زوجته الأولى من أجلها،ولم يدم زواجها به سوى 9 أشهر فقط.

وفي عام 1956 تزوجت الكاتب الأمريكي الشهير آرثر ميلر الذي طلقته هو أيضاً قبل وفاتها بعام بتاريخ 24 يناير 1961.

ورغم أن أزواجها كثر إلا إنها لم تصبح أماً أبداً،حيث حاولت مراراً الإنجاب من زوجها الثالث والأخير الكاتب آرثر ميلر إلا إنها كانت تصدم دائماً بعدم اكتمال الحمل وإجهاضه حتى تسبب هذا الأمر بإرهاق نفسي حاد وتعاسة في حياتها.



فيلمها الأخير



في عام 1961، قامت بدور البطولة في مواجهة كلارك غايبل ومونتجمري كليفت في فيلم المغامرة والدراما"The Misfits" وصورته مارلين في نيفادا،وكان هذا الفيلم آخر أعمالها السينمائية،لكنه لم يحقق كما كان متوقفاً نجاحاً جماهيرياً أو إيرادات مالية عالية كأفلامها السابقة.

وفي الساعة الثالثة من صباح يوم 5 أغسطس عام 1962 توفيت مارلين مونرو في منزلها الواقع في لوس أنجلوس، وقد وُجدت علبة الدواء المساعد على النوم بجوار سريرها فارغة، وبقي الجدل لعدّة سنوات حول أنّها قُتلت أم لا، حتى جاء الإعلان الرسمي عن سبب الوفاة وهو جرعة زائدة من دواء ،وجاء تقرير الطب الشرعي ليشير إلى أن كل الدلائل تشير إلى "إنتحار محتمل" .