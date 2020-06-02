كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 06:32 مساءً - انت الان تقراء خبر التصويت مستمر حتى 17 يونيو.. عمرو سمير يتصدر استفتاء الخليج 365 الفني كأفضل مؤلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة تحرير بوابة "الخليج 365" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدر المؤلف عمرو سمير عاطف في استفتاء الخليج 365 الفني بقائمة أفضل مؤلف في دراما رمضان 2020، وذلك حتى يوم الثلاثاء 2 يونيو وعلى أن يتم إعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو.

وألف عمرو سمير عاطف مسلسل "النهاية" الذي حقق نجاحاً كبيرًا ونال حب وإعجاب الجمهور، وهذه هي عادة السيناريست عمرو سمير عاطف في أعماله الرائعة التي تجذب الجميع لمتابعتها ويحبوها بشدة.

قصة مسلسل النهاية

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تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.