تراند اليوم : فنانة شهيرة تصف جمهورها بـ”العبيد” .. شوف مين

صدمت المغنية اللبنانية رولا يموت، أخت الفنانة الشهيرة هيفاء وهبى، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر فيديو مخل لها ظهرت فيه شبه عارية تستعرض أنوثتها بطريقة غير لائقة.

ونشرت رولا يموت الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيه وهي ترتدي ملابس داخلية باللون الاسود وتستعرض قوامها بطريقة صادمة واباحية، صدمت الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما تفعله لا يمت للفن بصلة ولكنه إباحية.

وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تنشر منشورا فيه إغراء، لكن هذه المرة تفوقت على نفسها برقصها على أغنية، واهدتها الى محبيها الذين وصفتهم بـ “عبيد لها”، مشيرة إلى أن ما قدمته هو “الفخامة” بعينها.