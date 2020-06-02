تراند اليوم : رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد والدها بصور تذكارية – شاهد

يحتفل اليوم الفنان محمود ياسين ببلوغه سن التاسعة والسبعون، حيث أنه من مواليد 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد.

كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة تهنئة إلى والدها بعيد ميلاده، ونشرتها عبر حسابها على Instagram وقالت: “أبي وحبيبي الغالي، أبي الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والإخلاص”.

أضافت: “عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال، ربنا يديك الصحة والعافية، كل سنة وأنت بخير وصحة وسعادة”.

تابعت رانيا محمود ياسين وهي تدعو الله أن يحفظ والدها وقالت: “ربنا يخليك لينا يارب ويبارك فيك يا حبيبي ويحفظك ويديك الصحة والعافية ودايما حسك في الدنيا بخير وصحة يا رب، كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة يا قلبي، الكلام فيك ما يخلصش بحبك يا أغلي الناس”.

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يذكر أن رانيا محمود ياسين قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “فلانتينو” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام وبطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، وفاء صادق، حمدي المرغني، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.