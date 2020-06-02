تراند اليوم : نسرين طافش تغير ملامح وجهها بالميك اب لسيدة مسنة – شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الفيديوهات تيك توك.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو بشكل كوميدي وهي تتحول إلى سيدة مسنة ويلاحقها عداد السنوات، وذلك خلال قولها: “ما تقلقوش خالص من الكورونا كلها اسبوع اسبوعين شهر بالكتير والكورونا هتخلص”.

وحاز الفيديو على إعجاب واسع من متابعيها، وعلق بعضهم قائلين: “قمر وانتي عجوزة، كل لما تكبري بتحلوي، ربنا يحميكي، اجمل ممثلة في الدنيا”.

يذكر أن نسرين طافش قدمت مؤخرًا مسلسل “ختم النمر” وحقق نجاحًا جيدًا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.

https://www.tiktok.com/music/original-sound-6817432903010519813