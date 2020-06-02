فن ومشاهير

أميتاب باتشان يشارك ارتباكه في منشور جديد على وسائل التواصل الاجتماعي

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شارك الممثل المخضرم أميتاب باتشان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram ، مقطع فيديو لنفسه وهو يتحرك ببطء. ويظهر وهو يطرح سؤالًا مضحكًا على المعجبين والمتابعين.

وقال في مقطع الفيديو: “لا أعرف لماذا يؤلمنا عندما نعض لساننا عن طريق الخطأ، لكنه لم يؤذي عندما نعضه عن قصد، وما زلت لا أفهم لماذا تقضم لسانك الآن”.

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على جبهة الفيلم ، ستتم مشاهدة الممثل المخضرم وهو يشارك مساحة الشاشة مع الفنان ايوشمان كورانا Ayushmann Khurrana في الفيلم الجديد “Gulabo Sitabo” من للمخرج جوجيت سركار Shoojit Sircar ، والذي سيصدر على شبكة  Amazon Prime Video في 12 يونيو.

كان من المقرر عرض الفيلم في وقت سابق من هذا العام قبل أن تؤدي جائحة COVID-19 إلى إغلاق كامل للعالم والهند.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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