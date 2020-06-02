أميتاب باتشان يشارك ارتباكه في منشور جديد على وسائل التواصل الاجتماعي

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
شارك الممثل المخضرم أميتاب باتشان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram ، مقطع فيديو لنفسه وهو يتحرك ببطء. ويظهر وهو يطرح سؤالًا مضحكًا على المعجبين والمتابعين.
وقال في مقطع الفيديو: “لا أعرف لماذا يؤلمنا عندما نعض لساننا عن طريق الخطأ، لكنه لم يؤذي عندما نعضه عن قصد، وما زلت لا أفهم لماذا تقضم لسانك الآن”.
على جبهة الفيلم ، ستتم مشاهدة الممثل المخضرم وهو يشارك مساحة الشاشة مع الفنان ايوشمان كورانا Ayushmann Khurrana في الفيلم الجديد “Gulabo Sitabo” من للمخرج جوجيت سركار Shoojit Sircar ، والذي سيصدر على شبكة Amazon Prime Video في 12 يونيو.
كان من المقرر عرض الفيلم في وقت سابق من هذا العام قبل أن تؤدي جائحة COVID-19 إلى إغلاق كامل للعالم والهند.
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