وفاة والدة الفنان حاتم العراقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت والدة الفنان العراقي حاتم العراقي، صباح الثلاثاء 2 يونيو.

شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نعت والدة الفنان العراقي الراحلة، حيث كتبت الشركة على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”.

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حيث كتبت: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان حاتم العراقي وأسرته الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر و السلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

وكان الفنان العراقي حاتم العراقي قد طلب من جمهوره مؤخرا أن يقوموا بإلغاء متابعة صفحة “اليوتيوب” الغير الرسمية له، ومتابعة قناته الحقيقية، حيث قال: “لكم مني كل الحب والاحترام.. اريد اتكلم وياكم بموضوع مهم جداً ومن القلب للقلب والى أحلى وأغلى جمهور على قلبي الي يتابعني من بدايه مشواري الفني احبكم جدا ومقدر حبكم وحرصكم واهتمامكم بي من بدايه دخولي للفن ولحد هذه اللحظه حبايبي”.

وأضاف: “عندي طلب أخوي أن تلغى القنوات الشخصيه باليوتيوب الي حامله اسمي .. كثير من الجمهور لا يميز القناه الأصليه للفنان ولا يتابع الأغاني الأصليه والسبب كثره القنوات والفديوات المدبلجه بصفحاتكم أضافه الى كثره الكروبات والصفحات المزيفه بأسمي في الفتره الاخيره .. أصبح الجمهور لا يميز ولا يعرف حسابات الفنان الأصلية أرجو أن تتقبلوا كلامي برحابه صدر وبدون زعل....أحبكم”.