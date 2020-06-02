كيم كاردشيان وزوجها يهددان حارسهما بتعويض 10 ملايين دولار

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشف موقع Tmz الأمريكي، المعني بأخبار المشاهير أن نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، وزوجها مطرب الراب الأمريكي كاني ويست، قد هددا حارسهما السابق الذي يدعى ” ستيفي” برفع دعوى قضائية ضده بسبب تصريحاته المسيئة لكاني ويست.
الموقع الأمريكي الشهير، كشف عن أن الثنائي العالمي قد أرسلا خطابا رسميا الى ستيفي يحمل رسالة تهديد أنه قد أدلى بتصريحات خاطئة ومسيئة وعبارات تشهيرية لـ كاني ويست في أحد الحوارات.
وأضاف الموقع الفني العالمي أن كاني ويست وكيم كاردشيان هددا ” ستيفي” بدفع تعويض 10 ملايين دولار، بالاضافة إلى أعتذار عام.
وكان ستيفي، قد صرح أن كاني ويست كان يعامله بقسوة شديدة ويطالبه بالابتعاد عنه 10 خطوات أثناء تعاملهما.
وعلى جانب أخر، تعرضت نجمة تليفزيون الواقع مؤخرا، لحملة سخرية من عدد من المغردين على موقع تويتر، وذلك خلال إطلالتها بعبوات ومطهرات اليد.
وكانت جريدة الديلي ميل قد نقلت، عدد من التغريدات التي شهدت تعرض إطلالات كيم للسخرية، ظهرت بها بإطلالات خضراء وأخرى وردية.
ونقلت الصحيفة رد كيم على هذه التغريدات الساخرة منها، والذي كان على غير المتوقع إيجابيا ومتجاوبا مع السخرية.
وردت النجمة العالمية بتعليق ضاحك، مؤكدة تقبلها لهذه السخرية بصدر رحب، على عكس ما كان متوقع منها.
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