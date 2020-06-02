متابعة بتجــــــــــرد: أشار النجم اللبناني مروان خوري الى أنّه عاش أجواء الحجر المنزلي بين البيت والاستوديو القريب من منزله، وقال لـ “العربية” إنّه لا يزال يلتزم بالحجر على الرغم من تخفيف الضوابط.
وأوضح خوري أن هذه الظروف جعلته يتمنى أن يعيش الحياة بحرية ومساحة أكبر مما يحصل الآن، لافتاً إلى أنه يشتاق الى الناس والحفلات والمهرجانات.
وتمنى مروان خوري على الناس الانتباه أكثر من الفيروس وضرورة المراقبة الذاتية، وختم: “راح الكثير وبعد القليل”.
جدير بالذكر أن مروان خوري كان قد طرح مؤخرًا أغنية قصيرة تحمل عنوان “هيدي مش غنية”، كتحية منه إلى الطاقم الطبي والقوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس في ظل الأوضاع الصعبة مع انتشار فيروس “كورونا”.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان خوري لا يزال يلتزم بالحجر رغم تخفيف الضوابط وهذا ما تمنّاه على الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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