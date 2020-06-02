وفاة فنان مصري شهير

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 05:30 مساءً - ‏26 دقيقة مضت أخبار المشاهير 129 زيارة

ذكر ذلك موقع “صدى البلد” المصري، مشيرا إلى أن نقابة المهن التمثيلية، حرصت على نعي الفنان علي عبد الرحيم، الذي توفي اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

ولد علي عبد الرحيم عام 1961، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم “شمس الزناتي”، الذي شارك فيه دور البطولة مع الفنان المصري الكبير عادل إمام.



وشارك عبد الرحيم، في العديد من الأعمال الفنية، التي كان أبرزها مسلسل “الراية البيضاء” و”ليالي الحلمية” و”ضمير أبلة حكمت” وأوبرا “عايدة وأم كلثوم” و”حدائق الشيطان” و”فرقة ناجي عطالله”، و”راجل وست ستات”.