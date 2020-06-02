رسميًا.. ميسي مع برشلونة الموسم المقبل

متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة الإسباني سيظل ضمن صفوف الفريق لموسم آخر على الأقل.

ويأتي هذا بسبب عدم تفعيل ميسي (32 عاماً) للشرط الذي يتضمنه عقده مع برشلونة، والذي يتيح له الانتقال لأي نادٍ مجاناً في صيف العام الجاري، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسبانية، الاثنين، نقلاً عن مصادر من النادي ومصادر مقربة من اللاعب.

وانتهت صلاحية هذا الشرط، الأحد، من دون أن يقوم ميسي بتفعيله، ما يعني استمراره ضمن صفوف برشلونة في الموسم المقبل على الأقل.

ويشارك ميسي مع الفريق الأول للنادي منذ عام 2004، كما أصبح الآن أقدم لاعب بالفريق، في حين يمتد عقده مع برشلونة حتى 30 يونيو 2021.

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وطبقاً للتقارير الإعلامية، تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي 700 مليون يورو.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الرياضية أن ميسي يرغب في اللعب بجوار مواطنه لاوتارو مارتينيز الموسم المقبل وأنه يعمل على انتقال لاوتارو (22 عاماً) من إنتر ميلان الإيطالي إلى برشلونة هذا الصيف.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن سياسات برشلونة في سوق انتقالات اللاعبين لم تلق استحسان ميسي خلال السنوات القليلة الماضية، ما جعل جماهير الفريق يخشون انتقال ميسي لنادٍ آخر.