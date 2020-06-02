ما حقيقة اعتزال الزعيم عادل إمام؟

متابعة بتجـــــــــرد: بعد النجاح الذي حققه الفنان القدير عادل إمام في مسلسله الرمضاني الماضي “فلانتينو”، ترددت أخبار عن كونه سيكون العمل الأخير في مسيرة “الزعيم” وأنه قرر الاعتزال بعده.

مصادر مقرّبة من عادل إمام أكدت أن كل ما تردد عن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة وأن “الزعيم” ينوي تقديم مسلسل جديد في رمضان 2021 إلا أنه ينتظر السيناريو المناسب.

وأضافت المصادر أن مشروع الفيلم الذي من المفروض أن يقدمه النجم المصري مع نجله محمد إمام بعنوان “الواد وأبوه” مازال تحت التحضير وينتظر الزعيم انتهاء أزمة كورونا لبدء التصوير ليلحق بأول موسم سينمائي بعد فتح دور العرض.

يذكر أن الزعيم شارك في موسم الدراما الرمضاني المنتهي منذ أيام قليلة بمسلسل “فلانتينو” والذي شاركه في بطولته دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، وعدد كبير من النجوم وحقق نجاحاً كبيراً في عرضه الأول مما دعا الشركة المنتجة لإعادة عرضه بعد انتهاء الموسم مباشرة.