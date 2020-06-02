بلوك كلاسي.. سميرة سعيد تعيد “يوم من عمرنا”

Jun 02, 2020
اطلقت النجمة المغربية سميرة سعيد أغنية “يوم من عمرنا” من ألبوم “عايزة اعيش” الذي أصدرته في عام 2015.
أحبت “سعيد” أن تعيد طرح الأغنية وهي من كلمات اشرف امين والحان وتوزيع محمد عرام، لكن بصورة جديدة بعدما تم تصويرها بأسلوب مختلف مع المخرج نضال هاني الذي اعتمد صوراً لـ “سعيد” من جلسة تصوير اجرتها مؤخرًا كانت الاكثر ابهارًا على الاطلاق، حيث ظهرت فيها بالابيض والاسود، وفي غاية الأناقة والجمال، “بِلوك كلاسي” ومميّز، اقرب الى اطلالات النجوم في ايام زمان، حيث كانت تُعتمد القبعات الكبيرة التي تغطي كامل الرأس والقفازات.
وتركز الديفا خلال هذه الفترة على الاغاني التي سبق ان اصدرتها منذ سنوات حيث سيتم اعادة تصويرها على طريقة الفيديو الكليب ونشرها على كافة المنصات الاجتماعية كي تأخذ حقها.
وكما سبق وكشفنا ان الديفا ستعتمد هذا الاسلوب في الفترة المقبلة للتسويق لباقة منوعة من الاغاني وقد سبق ولها وطرحت مجموعة من الأغنيات ولكن برؤية جديدة.
نذكر أن سميرة سعيد كانت قد شاركت مؤخراً في أوبريت “أنت أقوى” بمشاركة النجوم: محمد منير، صابر الرباعي، وائل جسار، كارول سماحة، تامر حسني، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.
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