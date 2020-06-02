أحمد السقا يكشف كواليس تصوير فيلم "المصلحة" بصور مرّ عليها 7 سنوات

اعتاد النجم أحمد السقا علي التفاعل مع متابعيه من وقت لآخر باسترجاع ذكريات أعماله السابقة، والتي لاقت وحققت نجاحاً كبيراً أثناء طرحها في دورالعرض، مثلما حصل قبل أيام حينما عرض أكثر من صورة من كواليس فيلم "الجزيرة" سواء مع شريف عرفة أو المخرج الفيلم أو زملاءه ممن عملوا معه خلال أحداث العمل.

وهو ما حصل مؤخراً حينما نشر السقا عدة صور له من كواليس فيلم "المصلحة" الذى تم طرحه عام 2013 أي قبل 7 أعوام من الآن، ظهر خلال الصور أثناء تصوير لقطات أكشن بالإضافة إلي صور تجمعه مع الفنانة حنان ترك وأحمد عز أثناء التصوير.

ونعى النجم أحمد السقا على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك الفنان الراحل حسن حسني قال فيها : "مع السلامة يا عمنا هتوحشنا".

وكان شرك النجم أحمد السقا، متابعيه فى وقت سابق بعدة صور على "انستجرام"، من كواليس تصوير فيلم "الجزيرة" 1، والذى تم إنتاجه عام 2007، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه وحتى الآن، حيث نشر السقا صورا جمعته بهند صبرى وشريف عرفة مخرج العمل، وآسر ياسين والفنان الكبير محمود ياسين، الذى جسد شخصية والد السقا فى أحداث الفيلم، وشارك فى بطولة الفيلم كل من هند صبرى ومحمود ياسين ومحمود عبد المغنى وخالد الصاوى وزينة وباسم سمرة ونضال الشافعى، كما نشر عدة صور أيضاً من كواليس فيلم "ابراهيم الابيض".

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