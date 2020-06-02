شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. هنا شيحة تبتكر " تقليعة " لحماية نفسها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة هنا شيحة فى صورة لها عبر استورى انستجرام، وهي ترتدي قناعا كاملا على وجهها وليس مجرد كمامة، للوقاية من فيروس كورونا، حيث انضمت إلى النجوم الذين ابتكروا تقاليع جديدة للكمامات خلال الأيام الماضية.





وعادت هنا شيحة إلى دراما رمضان المنصرم من خلال مسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد وبسمة ووليد فواز ومحمد لطفى وأحمد صيام وكريم عبد الخالق وأيمن عزب وعبد الرحيم حسن وحسن عيد وبثينة توكل وأيمن الشيوى، والعمل من تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

مسلسل "شاهد عيان"، تدور الأحداث في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته في البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت.