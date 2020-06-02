محمد رمضان يرد على فيديو لطفلة تبكي خلال حديثها عنه

تلقى الفنان محمد رمضان مقطع فيديو ضمن الفيديوهات التي يتلقاها يومياً جذب انتباهه كثيراً، حيث نشر عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو لطفلة صغيرة ليست مصرية، تتحدث فيه عنه وتقول إنها تحبه كثيراً.

وعقب رمضان على الفيديو معبراً عن سعادته بحب هذه الطفلة له، ووصفها بأنها أجمل كلمة بحبك سمعها، لأنها مشاعر صادقة، داعياً الله أن يديم عليه نعمة الجمهور الصادق.

وكان رمضان قد واجه انتقادات حادة خلال اليومين الماضيين بسبب احتفاله بزفاف شقيقته وظهوره في الحفل وهو يحتضن الحضور ويقوم بتقبيلهم، مما دعا العديد من جمهوره ينتقدونه، خاصة بعد ظهوره بدون ارتداء الكمامة والتقاطه الصور مع الحضور بدون التباعد بينهم أو حتى ارتداء الكمامات.

وقد أنهت قوات الشرطة الحفل بعد أن ألقت القبض على زوج شقيقته بتهمة كسر قوانين الحظر التي أقرها مجلس الوزراء إلا أنه خرج من قسم الشرطة بعدما أثبت أن الحفل أقيم في حديقة فيلته الخاصة وأن الحضور لم يخرجوا عن أسرتي العروسين.

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يشار إلى أن محمد رمضان شارك في رمضان 2020 بمسلسل "البرنس‎"، بطولة نور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎

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