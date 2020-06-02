استراتيجية أبوظبي لمواجهة كورونا.. الأهداف والنتائج

أصدرت حكومة أبوظبي قرارات متتالية منذ بدء التعامل مع فيروس "كوفيد-19" جاءت جميعها ضمن استراتيجيتها للحد من انتشار الفيروس، بعد دراسة شاملة وتأني ومعرفة علمية وعملية.



واعتمدت استراتيجية حكومة أبوظبي على الحد من انتشار الفيروس من خلال عملية برنامج المسح الوطني، والتي تهدف إلى فحص أكبر عدد ممكن من سكان الإمارة.

ومن هنا جاءت جهود حكومة أبوظبي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان الإمارة بتوسيع نطاق المسح والفحص المجاني لتشمل المناطق الصناعية حيث تسكن العمالة الوافدة.

وكذلك اهتمت بالفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم، إلى أن شملت المبادرة من خلال قرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية جميع المواطنين في الإمارات والعمالة المساعدة لهم.

ونجحت هذه الجهود في الحد من انتشار المرض والوصول إلى المصابين في المراحل الأولى كما تكشف أرقام حالات الشفاء.

في الأسبوع الأول، حرصت حكومة أبوظبي على توسيع نطاق المسح الوطني والفحص المجاني ليشمل فئة جديدة في المجمعات ذات الكثافة السكانية العالية في كل مناطق الإمارة.

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وأول خطوة لنجاح هذه العملية هي تقييم المجمعات لحصر المناطق المستهدفة فيها وبالتالي توفير الفحوصات المجانية وعلاج أي مرضى.

أما ثاني خطوة لنجاح هذه العملية فهي تقليل الحركة من وإلى المدن ليكون التقييم لهذه المجمعات دقيقاً لإنجاح عملية المسح المنظم.

ولهذا جاء قرار تقييد الحركة بين المدن ومن وإلى خارج أبوظبي لاستكمال سلسة الاجراءات الحالية والحد من انتشار الفيروس والرجوع الى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن، وهو ما يأمل فيه الجميع.

وأخيراً، جاء قرار تخفيف القيود على بعض الأنشطة من خلال رفع القدرة الاستيعابية من 30 إلى 40% للمراكز التجارية، وهو تخفيف بسيط ويتبع أفضل الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى إعادة فتح أنشطة محدودة تزامناً مع الحظر، ليمنح سكان المدن خيارات مدروسة خلال الحظر المؤقت مع الأخذ بالاعتبار نسبة مخالطة محسوبة ومقبولة ضمن المدن المعنية.

ويهدف تخفيف بعض القيود على عودة بعض الانشطة التجارية بصورة متدرجة ومدروسة إلى تهيئة أفراد المجتمع على العودة لممارسة بعض الأنشطة، وفي الوقت نفسه التقيد التام بالاجراءات الوقائية.

وتم اختيار الانشطة التجارية التي سمح لها بالعودة لممارسة النشاط بعناية كاملة ومع تطبيق كل الشروط الوقائية المطلوبة للحفاظ على الصحة العامة.

في النهاية، يأتي كل ما تقوم به الجهات الحكومية المختصة في أبوظبي ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة والمحافظة على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.