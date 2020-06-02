تامر حسني يسخر من تصرفات زوجته بسمة بوسيل أثناء ممارسة الرياضة

الثلاثاء 2 يونيو 2020

سخر الفنان تامر حسني من زوجته بسمة بوسيل بتعليق مضحك عبر حسابها على انستقرام، وذلك بعد أن نشرت صورة لهما سوياً كشفت من خلالها أنه مدربها الشخصي وأنهما انتهيا للتو من التدريب.



نشرت بسمة بوسيل صورة تجمعها مع زوجها تامر حسني، وعلقت عليها بقولها: "بعد التمرين، تامر حسني مدربي الشخصي لليوم"، ولكن الأخير لم يترك الموقف يمر مرور الكرام، فحرص على التعليق على كلام زوجته بشكل طريف فكتب: "طبعاً طبعاً كان تمرين هايل وبسمه ماشاء الله بتتصور طول الوقت وبتتمرن في فترة الراحه من التصوير".

تفاعل الجمهور مع تعليق تامر حسني الطريف، داعين الله لهما أن يظلا هكذا في سعادة وصحة، لم يخل الأمر من تركيز آخرين على مكياج بسمة بوسيل، حيث أبدى البعض استغرابه من ممارستها للتمارين بمكياج كامل.

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من جهة أخرى، لا تترك بسمة بوسيل أي فرصة دون التعبير عن حبها وفخرها بزوجها تامر حسني، ليكون آخر ما فعلته في هذا الصدد هو نشرها مقطع فيديو من حفله الذي أحياه في الأهرامات وعرض في عيد الفطر.

وعلقت بسمة بوسيل على مقطع الفيديو بوصلة غزل بزوجها تامر حسني قائلة: "واللهي من قلبي فخورة بيك يا حبيبي و فخورة بشرف المكان اللي انت غنيت فيه النهارده ، الحمد لله حلم من اهم احلامك اتحقق و غنيت في اعظم مكان ، المكان اللي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه و الناس كلها تسمعك ، مبروك يا حبيبي".