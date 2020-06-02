أحمد زاهر: "مررت بظروف قاسية ولا أهتم بمكان اسمي على التتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان أحمد زاهر، عن مروره بظروف قاسية خلال مشواره الفني، وتفاصيل عودته للتمثيل بعد فترة وصفها بالقاسية.

وقال زاهر، ببرنامج It’s showtime المذاع على فضائية cbc: " رحلتي الفنية، تغيرت كثيرًا منذ ظهوري وحتي الآن، فقد مررت بظروف قاسية كادت أن تقضي عليا" ٠

وتابع: "تعرضت لمشاكل صحية نتجت عنها زيادة وزني حتي وصلت ١٨٥ كيلو، وكنت أطلب من الله دائما الموت، فهذه الفترة كانت قاسية لم يكن هناك عمل ولا أموال وأصبت بالاكتئاب الحاد ولولا زوجتي ما خرجت من هذه المحنة، وعندما عدت للتمثيل مرة أخري بدأت من جديد وشعرت وكأنها المرة الأولي التي أقف أمام الكاميرا ".

وأوضح: "نجحت في الكثير من الأدوار التي قدمتها ونحت في الصخر، كما قدمت أدوار كضيف شرف واستطعت أن أغير مفهوم ضيف الشرف مثل دور جمال لبة في مسلسل ولد الغلابة وقدمت أيضًا مع الفنان ياسر جلال في مسلسل رحيم، وبالرغم من أنها أدوار صغيرة لا تتعدي مشهدين او ثلاثة إلا أنهم أحدثوا ضجة كبيرة".

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وأضاف : "أنا لا أهتم بمكان اسمي على التتر، فأنا لا أؤمن بذلك ففي مسلسل البرنس طلبت من محمد سامي أن يكتب إسمي في آخر التتر، فأنا علي يقين أن الناس في البيوت لا ينتبهون إلي أسماء التترات ولكن ما يهمهم هو الدور المقدم".

وشارك أحمد زاهر، في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان "رضوان" ، نور اللبنانية "علا" ، روجينا "فدوى"، سلوى عثمان" سميحة" ، أحمد زاهر "فتحي"، نجلاء بدر "لبنى"، إدوارد" عبد المحسن" ، دنيا عبد العزيز "شيماء" ، عبد العزيز مخيون "حامد"، ريم سامي "نورا" ، بدرية طلبة "عظيمة"، رحاب الجمل "عبير"، أحمد فهيم "رأفت".

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