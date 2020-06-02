صور.. ريهام عبد الغفور تكشف عن جلسة تصوير..أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر : كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن صور جديدة لها من جلسة تصوير التقطتها أمام البحر. ونشرت ريهام، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "من أيام البحر والصيف". يذكر أن، ريهام عبد الغفور غابت عن المشاركة في دراما رمضان المنقضي، وظهرت في البرامج الرمضانية بـ "رامز مجنون رسمي" و"خلي بالك من فيفي".

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