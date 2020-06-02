ما حقيقة القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد إقامة حفل الزفاف؟

فُوجِئ متابعو الفنّان محمد رمضان بنشره صوراً وفيديوهات لايف من احتفاله، نهار أمس، بحفل زفاف شقيقته «إيمان» على المهندس «حسام خالد»، وذلك بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي (شمال محافظة الجيزة)، إذ إنّ «رمضان» قد خالف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا واحتفل بزفاف شقيقته في إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في وضح النهار، حيث انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمحمد رمضان وأسرته وهم يلتقطون الصور التذكارية ويتبادلون التهاني والمصافحات والقبلات مع أسرة العروسين احتفالاً بحفل الزفاف، إذ إنّ الفيديو أثار حالة من التعجب الممزوج بالاستياء لدى متابعي محمد رمضان من كيفية عدم اتباع نجم بقيمته الفنية لإجراءات العزل والتباعد الاجتماعي في ظل ارتفاع عدد المصابين يوميا في مصر وكسر حاجز الألف إصابة يومياً.

وقد صرّح مصدر فَنّي لـموقع «سيدتي» بأنّه تَمّ القبض أمس على زوج شقيقته إيمان (حسام خالد)، وذلك على خلفية إقامة حفل زفافه داخل إحدى الفيلات بالشيخ زايد، حيث إنّه لم يأخذ التصريح القانوني بذلك، بالإضافة لعدم مراعاة الإجراءات الوقائية لانتشار فيروس كورونا.

وعن كواليس وملابسات القبض على زوج شقيقة الفنّان محمد رمضان، قال المصدر الفني إنّ قوة أمنية مكبرة تابعة لقوة الرصد والمتابعة رصدت مقاطع فيديو وصوراً لحفل الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتَبَيّن بالفحص أنّ الحفل مُقام في فيلا بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق قسم شرطة ثان الشيخ زايد، حيث إنّه عقب تقنين الإجراءات، تَوجّهت مأمورية شُرَطِيّة إلى الفيلا، وجرى مصادرة السماعات والـ«دي جي»، واصطحاب صاحب الفرح (المهندس حسام حامد)، زوج شقيقة الفنّان محمد رمضان إلى مقر ديوان القسم؛ حيث استمع رجال الأمن إلى أقوال «حامد» الذي خرج في الساعات الأولى من صباح اليوم من قسم شرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) بكفالة مالية، وذلك بعد التحقيق معه؛ وإخطاره ضابط التحقيقات بالقسم بأنّ حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وهو الأمر الذي تم قبوله وخرج منذ قليل بكفالة مالية من القسم متجهاً إلى عُشّ الزوجية.

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وقال محمود رمضان، مدير أعمال محمد رمضان وشقيقه الأكبر، في تصريحات صحافية، تعليقاً على أزمة القبض على زوج شقيقه (المهندس حسام حامد): ««لم تكن هناك مبالغة في حفل الزفاف، حيث أقيم بفيلا العريس، وبحضور أسرتي وأسرة العريس فقط، وبعض الأقارب المقربين، وهذا أمر طبيعي أن تُحقّق الشرطة في أي شيء يشتبهون بأنه خارج على القانون.. والحمد لله لم نفعل أيّ شيء خارج عن القانون، والعريس الآن في طريقه لعش الزوجية».

جدير بالذكر أنّ شقيقة الفَنّان محمد رمضان، إيمان رمضان، قد احتفلت في شهر رمضان الماضي، بعقد قرانها على «حسام حامد‎»، وتَمّ عقد القران في منزل المهندس عبد الحميد والد العريس في أكتوبر بحضور إخوة العريس الدكتورة جيهان صافي، وأحمد، ووالد العروس الحاج رمضان، وشقيق العروس «محمود» وزوجته وبعض الأصدقاء، وغاب محمد رمضان لوجوده خارج القاهرة.

يشار إلى أنّ محمد رمضان قد حقّق نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل «البرنس» الذي عُرِضَ في شهر رمضان الماضي، وشاركه البطولة اللبنانية نور، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.