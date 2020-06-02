تفاصيل آخر عمل لحسن حسني: مات قبل تصوير مشاهده فيه

كشف مدير أعمال الراحل حسن حسني، صلاح عمر، في تصريحات صحافية له عن تفاصيل الأعمال التي كان سيشارك بها في الفترة القادمة، قائلاً: «اتصل بي المنتج أحمد السبكي وقال لي إنّه كان يجمع كل الاستعدادات الكافية لمشاركة فناننا الراحل حسن حسني في فيلم للفنّان أحمد آدم، حيث إنّه كان سيحضر إلى لوكيشن التصوير على كرسي مخصوص له، كي لا يزيد من مرضه، وليكن مرتاحاً في تصوير الفيلم».

واستطرد مدير أعمال حسن حسني عن تفاصيل حالته الصحية بالفترة الماضية قائلاً: «عم حسن كان تعبان الفترة الأخيرة، وكان من فترة عمل عملية قسطرة بالقلب في مستشفى حلمية الزيتون، ولكنّ العمل الفني بالنسبة له كالماء والهواء، ولم يستطع الجلوس بالمنزل، حيث شارك في مسلسل سلطانة المعز؛ إذ إنّه في المسلسل كانت أغلب مشاهده به يجلس بها على كرسي ولم يستطع الوقوف بمفرده، حيث إنّه كان دائماً ما يستند إلى أيّ شخص بجانبه، وذلك اتّضح في تكريمه الأخير من نقابة المهن التمثيلية».

وعن أيامه الأخيرة وتفاصيل دخول الفنان الراحل حسن حسني مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر، قال: «أصيب الفنان حسن حسني بنوبة قلبية منذ يومين نُقِلَ على إثرها إلى مستشفى دار الفؤاد، ودخل العناية المركز 24 ساعة، حيث خضع لعملية قسطرة، وقال الطبيب إذا مرت الـ 24 ساعة القادمة سيكون الخطر زال عنه، ولكن الله اختاره إلى جانبه وتُوِفِّي».

جدير بالذكر أنّ الفنان الراحل حسن حسني مات فجر أمس الأول، بعد إصابته بأزمة قلبية نُقِلَ على إثرها إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.