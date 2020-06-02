إصابة الإعلامية دينا حويدق بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت المذيعة المصرية دينا حويدق، المشاركة في تقديم برنامج “اتس شو تايم” المذاع على قناة سي بي سي، إصابتها بفيروس كورونا.

دينا حويدق، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “شباب، لقد أجريت اختبار فيروس كورونا، واكتشفت أن النتيجة إيجابية.. برجاء اختبروا أنفسكم إذا كنتم تعاملتم معي خلال الأسبوع الماضي”.

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وكان الإعلامي كريم رمزي، مقدم برامج بقناة “أون تايم سبورت”، قد أعلن مساء اليوم أيضا، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، حيث كتب ذلك خلال منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “كورونا إيجابي.. الحمد لله دعواتكم”.

وكان مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، قد أعلن عن إصابة الإعلامية المصرية ريهام السهلي، مقدمة برنامج “المواجهة”، والمذاع عبر فضائية “إكستر نيوز” بفيروس كورونا المستجد.

قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الأصدقاء، ريهام السهلي وأيه عبدالرحمن والإعلامية إلهام نمر مقدمي البرامج بقناة إكسترا نيوز، ألف سلامة عليكم وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلى بلدنا”.