أحمد صلاح حسني يوضح حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استنكر الفنان المصري أحمد صلاح حسني، الشائعات التي نشرت مؤخرًا حول إصابة الفنان المصري أمير كرارة، بفيروس كورونا.

أحمد صلاح حسني، قال في تغريدة عبر “تويتر”: “أمير كرارة زي الفل!! ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين في هذه الظروف؟”.

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ويرتبط أحمد صلاح حسني، بعلاقة نسب مع أمير كرارة، إذ أنه متزوج بشقيقته، وحققا النجمان نسبة نجاح كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال مسلسل “الاختيار” رمضان الماضي.

وعرض لأمير كرارة في السباق الرمضاني الماضي مسلسل “الاختيار”، عن قصة البطل الشهيد أحمد المنسي وعدد من أبطال الجيش المصري، يشارك في بطولة المسلسل أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك أحمد صلاح حسني، في بطولة مسلسل “الفتوة”، مع الفنان ياسر جلال ومي عمر، وعدد كبير من النجوم.