انفصال المخرج سعيد الماروق عن زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت جيهان، زوجة المخرج اللبناني سعيد الماروق، عن اتخاذها إجراءات الانفصال عن زوجها، وأنها في انتظار حكم الطلاق.

جيهان، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “بكل محبة واحترام، وبانتظار حكم الطلاق في الدعوى المقدمة مني، أعلن انفصالي عن سعيد الماروق والد ابني تيم وابنتي لمار”.

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وتمنت جيهان من كل المحبين عدم الخوض في التفاصيل حرصًا على العشرة وعلى مشاعرها ومشاعر أفراد عائلتها، وإكراما للمواقف الصعبة التي عايشتها وتعاملت معها بمحبة وإخلاص في الفترة السابقة.

وأضافت: “أشكر كل من ساندني طوال الفترة الماضية، وأطلب من الله الصبر والوعي لأتمكن من تخطي هذه المرحلة بسلام بخاصة أننا كعائلة تحت الضوء ما جعلني أستعجل إعلان الانفصال لأحمي صورتي وصورة من أحب”.

يذكر أن المخرج سعيد الماروق، عرض له مؤخرًا، فيلم “الفلوس” وهو من سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وحقق الفيلم نسبة نجاح كبيرة بعد عرضه.