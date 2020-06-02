محمد فؤاد عن فيروس كورونا: ربنا بيعاقب البشر على أفعالهم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري محمد فؤاد، عن فيروس كورونا، وكيف يحمي نفسه من الإصابة به والإجراءات الوقائية التي يتبعها.

محمد فؤاد، وصف فيروس كورونا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه يتعامل مع فيروس كورونا مثله مثل بقية المصريين يتواجد في المنزل ويستخدم الكمامة والكحول.

وأضاف: “ده اختبار من ربنا وإحنا محظوطين في الاختبار”، وتابع: “إحنا زعلنا ربنا زيادة عن اللزوم، وربنا بيعاقب البشر على افعالهم، ولكن ربنا كبير وممكن ينقذ البشرية عشان ست طيبة أو راجل طيب بياكل عيش وربنا يزيح الغمة”.

وكشف محمد فؤاد، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم أغنية جديدة يضع اللمسات الأخيرة عليها الآن.

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وأبدى محمد فؤاد، رأيه في أغاني المهرجانات مؤكدًا أن أي كلام يتخطى حدود الأدب والأخلاق ويسيء للشعب المصري فإنه عقوبته تكون الحبس.

وأضاف: “إحنا ماشيين مؤدبين من أول ظهورنا لأننا متربين ونعيش في مجتمع مؤدب لكن الضرب بالأخلاق والأدب عرض الحائط أخره السجن، وعايز تغني بشكل حلو ومؤدب اللي يعترضك يكون غلطان”.

وعن فقدانه للوزن قال الفنان محمد فؤاد، إنه لم يفقد أي شيء من وزنه خلال فترة الحجر المنزلي، مؤكدًا أنه لن يعمل على إنقاص وزنه، مضيفًا: “لن أفقد ززني لكي أصبح نجم النجوم مثلما يطلب البعض، وأمارس الرياضة في المنزل بالشكل الطبيعي”.

ورد على كلام سيد علي، بأن خسران الوزن سيكون من أجل صحته وليس من أجل أحد مؤكدًا إذا كان من أجل الصحة فإنه سيفكر في الأمر.