هيا الشعيبي تثير الانتقادات بتصريحاتها ضد الوافدين.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي انتقادات متابعيها بعد تصريحاتها الأخيرة ضد الوافدين ببلدها الكويت.
الفنانة الكويتية قالت في مقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن منظر توديع الأطباء في الصين كانت تتمنى لو تشاهده في بلدها الكويت، مؤكدة أن المشكلة ليست في المواطنين بل في الوافدين والأجانب والمخالفين والمسؤولين عنهم تجار الإقامات.
وأكدت أنها ليست ضد الأجانب والوافدين، ولكن دولهم أولى بهم في ظل تفشي فيروس “كورونا”، لافتة إلى أنهم تسببوا في شغل الأسّرة في المستشفيات وحرمان الكويتين والخليجيين منها.
الفنانة الكويتية استنكرت الهجوم على دولة الكويت بدلا من توجيه الشكر لها، قائلة: “كأن ديرتنا مو لنا، ودولهم اقلعوهم”.
وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد تعرضت مؤخرا لاتهام بأنها قامت بسرقة التبرعات التي جمعتها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة فيروس كورونا.
هيا دافعت عن نفسها، بقولها: “أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا”.
الفنانة الكويتية أضافت: “قبل كام يوم في ناس بعتتلي أنه في فنانين متبرعين وأنا اللي واخدة فلوسهم والله إحنا من الصبح بنطلع ونطق الأبواب ونعطي.. وإحنا ما حدا عطانا شيء ولا أخذ من أحد شيء أنا بعطي من حر مالي”.
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