- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض الفنان المصري إيساف لانتقادات كثيرة من جمهوره، بعد ظهور مقطع فيديو له أثناء غنائه في حفل زفاف، دون الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.
إيساف وجه اعتذارا على الهواء، في مداخلة هاتفية عبر برنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، وأكد أنه لم يكن يحيي حفل زفاف كما اعتقد البعض، لكنه كان مدعوا إلى حفل زواج صديق عمره.
الفنان المصري أكد أن الجميع كانوا ملتزمين بوضع الكمامات، فيما عدا لحظات التقاط الصور، كما يفعل الكثير من مشاهير ونجوم الفن والمجتمع.
إيساف أضاف أنه لم يكن بوسعه إلا أن يفرح ويغني لصديقه عندما وصل إليه الميكروفون، ويسلم عليه ويحتضنه من شدة فرحه.
يذكر أن الفنان المصري غيساف قد شارك مؤخرا في أغنية ديو مع الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، وهي من كلمات رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقى محمد الشاعر، إخراج فادى إليس، ويقول مطلع الأغنية: “اتصعبت مرة واحدة ومين هيواسى ويطيب.. يابخت إللى وقت الشدة ربنا جنبه وقريب”.
ومن جانبه قال رمضان محمد مؤلف في تصريحات صحفية، أنه فكر فى الأزمة التى نمر بها حالياً، ووجد أن من الضرورى التقرب من الله ويعود الكل للإحساس ببعضهم وهذه رسالته من الأغنيه، متمنياً أن تنال إعجاب جمهور وقت طرحه.
كانت هذه تفاصيل خبر إيساف يعتذر بعد مخالفته إجراءات الوقاية من «كورونا» في حفل زفاف.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.