كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوسف الشريف أفضل ممثل ومحمد رمضان الثاني وأحمد زاهر في المركز الثالث.. استفتاء "الخليج 365 الفني" 2 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان يوسف الشريف استفتاء "الخليج 365 الفني" ضمن أفضل ممثل في رمضان 2020، اليوم الموافق 2 يونيو.

وجاء الفنان يوسف الشريف في المركز الأول، حيث حصد على 105430 صوت، فيما جاء في المركز الثاني الفنان محمد رمضان ب 88340 صوت، واحتل المركز الثالث الفنان أحمد زاهر ب 84318 صوت.

يذكر أن مسلسل "النهاية" تدور أحداثه، حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

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وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

