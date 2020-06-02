كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رانيا يحيى لـ"الخليج 365 الفني": الجمهور لقبني بـ"مروة النكدية" وتامر حمزة مخرج متميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة الشابة رانيا يحيي، عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "القمر اخر الدنيا " وتم ترشيحها للدور من المخرج تامر حمزة.

وكشفت عن ترشيحها للدور في تصريح خاص ل"الخليج 365 الفني" قائلة: " اعرفه منذ عامين بحكم عملي في السابق في احدى شركات فنون مصر للإنتاج ووقتها لم أفكر في التمثيل، و هو راجل ودود و انا بحبه على المستوى الشخصي".

وتابع قائلا: "العمل إخراج تامر حمزة لاني بحب شغله و كواليسه و الروح الذي يخلقها ، اضافة الى دراما اجتماعية تناقش قش قضايا مهمة في البيت المصري".

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وعن التصوير في الكورونا رد قائلا: " الوضع كان صعب لان التصوير بدء في عز أزمة كورونا لكن الشركة المنتجة صراحة كانت حريصة على سلامة فريق العمل و كان في شركة تعقيم مستمرة ، اضافة الى تعاون الناس ومتابعى إجراءات السلامة قدر المستطاع".

وعن ردود الأفعال رد قائلا: "ردود الأفعال حقيقي كانت غير متوقعة بالنسبة لي رغم صغر مساحة الدور الا انه لفت نظر الناس و استفزهم و حاليا ينادوني بلقب " مروة النكدية".

ويدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، مؤمن نور، عمرو عابد، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

