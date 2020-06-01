بالفيديو – عاصي الحلاني يوجه نصيحة رياضية لمتابعيه

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني نصيحة رياضية لمُتابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي حول أهمية الرياضة في تقدّم الإنسان.
ونشر الحلاني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستجرام” صورة له أثناء قيامه بتمارين رياضة بناء الأجسام داخل منزله، وأرفقها بالقول: “لا تقل لا أستطيع بل قل سأحاول، بالرياضة واللياقة البدنية اكيد نحنا افضل“.
ويقضي فارس الغناء العربي أوقاته في مزرعته في الحلانية بالبقاع اللبناني رفقة أسرته.
على صعيد آخر، يحصد عاصي الحلاني نجاح أحدث أغنياته، أغنية “بعشقك” مُحققاً أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناة شركة “روتانا” على اليوتيوب.
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