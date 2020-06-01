كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وظهرت مايا دياب في الصور بإطلالة كاجوال ناعمة، فلفتت الأنظار تجاهها وحصدت صورها إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وكانت مايا دياب قد طرحت منذ فترة كليب أغنيتها “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” والفضائيات العربية. أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – مايا دياب تتألق بإطلالة ناعمة في جلسة تصوير جديدة في العاصمة اللبنانية بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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