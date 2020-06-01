احزروا من هن هؤلاء النجمات في المراهقة

اختلفت ملامح النجمات العرب من عمر المراهقة حتى اليوم بسبب التغييرات والتعديلات الجمالية التي قمن بها لدرجة ان بعضهن لا يمكن التعرف اليهن بهذه الصور.

النجمة الخليجية هيفاء حسين تغيرت كثيراً من عمر المراهقة حتى اليوم وبعد الشهرة، حيث ازدادت جمالاً علماً انها لم تخضع لعمليات تجميلية كثيرة.

النجمة هيفاء وهبي اختلفت كلياً من عمر المراهقة حتى اليوم لدرجة لا يمكن معرفتها انها هي كما هو واضح في الصورة.

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النجمة المصرية شيرين رضا ازداد جمالها بعد الشهرة علماً انها ما زالت صاحبة الملامح الأوروبية منذ المراهقة.

النجمة السورية سلاف فواخرجي تغيرت قليلاً من المراهقة حتى اليوم، حيث قامت مؤخراً بتغيير لون شعرها الى الأحمر مما غيرها كثيراً.

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