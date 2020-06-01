محمد هنيدي يجري عملية خطيرة بالقلب وهذه آخر تطورات حالته الصحية

تعرَّض الفنان محمد هنيدي لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، حيث شعر ببعض الآلام بالقلب، وأجرى بعض الفحوصات الطبية ليتأكد وجود بعض القصور بأحد شرايين القلب، وأجرى هنيدي مؤخراً عملية تركيب دعامات بالقلب، وهذا ما تسبب في غيابه عن جنازة الفنان حسن حسني.
وأكد هنيدي أن حالته الصحية مستقرة، ويقضي حالياً فترة النقاهة التي طلبها منه الطبيب المعالج له.
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وتابع هنيدي أنه سوف يعود إلى منزله خلال الفترة المقبلة ويمارس حياته الطبيعية، لكن هناك بعض الأشياء التي طلب منه الطبيب الامتناع عنها، وهي التدخين وبذل المجهود الكبير أو التعرض لأي ضغط نفسي وعصبي.
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