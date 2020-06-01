سعد الصغير: لم أحضر جنازة حسن حسني كي أكون بطلاً وهذا ردي على من انتقدوني

خرج المطرب سعد الصغير عن صمته للرد على الهجوم الذي تعرض له من بعض الفنانين بعد انتقاده لهم لغيابهم عن جنازة الفنان حسن حسني، الذي توفي فجر السبت الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقال سعد: ”أنا محضرتش الجنازة عشان أكون بطل، وكنت زعلان فعلًا من غياب الفنانين بس في ناس عندها ظروف فعلًا”.

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وتابع “سعد”: ”أنا مضايق إن الناس بتكتب إن مفيش حد جه، الأستاذ أشرف عبد الباقي، وأوس أوس، وبيومي فؤاد كلموا أستاذ منير مكرم وإحنا راجعين وكانوا عاوزين يحضروا وأستاذ أحمد السقا نفس الكلام».

من ناحية أخرى استنكر “الصغير” تعامل بعض الأشخاص مع فيروس كورونا، معبرًا عن غضبه لتعامل الأبناء مع أمهاتهم المصابات بكورونا.