شكرا لقرائتكم خبر عن النضارة واكله نص وشه.. نجم Game Of Thrones بعد تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية تورمند في مسلسل Game Of Thrones، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ونشر تورمند صورة جديدة له وهو يرتدي نظارة شمس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، منذ قليل، للترويج لنظارات الشمس التي يتم تصنيعها يدوياً من أجل مساعدة الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا. Advertisements وأعلن هيفجو في منتصف أبريل الماضي عن تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد خضوعه عدة أسابيع للحجر الصحي بصحبه زوجته. ونشر "تورمند" صورة له بصحبه زوجته عبر حسابه بموقع إنستجرام، ليعلن شفاءه من المرض بشكل كامل، وكتب قائلاً: "لقد تعافينا تماماً وبصحة جيدة بعد إصابتي بفيروس كورونا، بعد عدة أسابيع من الحجر الصحي داخل المنزل، أصبحنا في النهاية أمنين وسليمين من المرض، كنا محظوظين لأننا التزمنا بالتعليمات مبكرًا في بداية الإصابة، نرسل حبنا ودعمنا لكل المصابين بالفيروس في جميع انحاء العالم، شكرا على دعمكم لنا، وتذكروا دائمًا أن تتخطوا كل الاحتياطات اللازمة وتغسلوا أيديكم".

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