محمد هنيدي يكشف تطورات حالته الصحية وسبب إخفاء مرضه عن الجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري محمد هنيدي تطورات حالته الصحية بعد إجرائه جراحة في القلب، حيث خضع لعملية قسطرة وتركيب دعامتين منذ 10 أيام.

وقال هنيدي في تصريحات صحفية، إنه يتمتع بصحة جيدة حاليًا، ويشعر بأنه في الحالة الطبيعية ولا يعاني من أي تعب.

وأضاف: "الجراحة تمت بنجاح والأمر ليس خطيرًا كما يظن البعض، ولكن الطبيب أمرني بعدم التحرك من المنزل، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع: "الخطورة تكمن في أنني أجريت جراحة وبالتالي إذا تعرضت لا قدر الله للإصابة بالفيروس قد تسوء حالتي، لأنه من المعروف أن أصحاب أمراض القلب والضغط والسكر يتأثرون بشدة من الفيروس اللعين".

وعن سبب إعلانه المفاجئ عن مرضه بعد الانتقادات التي وجهت إليه لعدم حضوره جنازة الراحل حسن حسني، قال: "أمر طبيعي أن أوضح موقفي لمن شعروا أنني تجاهلت وفاة الفنان الكبير حسن حسني".

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وواصل: "حسن حسني مثل أبي وخبر وفاته صدمني، ولكن الطبيب منعني من النزول تمامًا، وأخفيت خبر مرضي لأنني لم أكن أرغب في أن يشعر أحد بالقلق علي، في ظل ظروف فيروس كورونا".

وكان محمد هنيدي قد كشف لأول مرة عن إجرائه عملية جراحية في القلب، من خلال رده على تغريدة إحدى متابعيه انتقدته بشدة بسبب غيابه عن حضور جنازة حسن حسني.

واستطاع محمد هنيدي برده أن يكسب تعاطف الجمهور معه، داعين له بأن ينعم بالشفاء التام، كما دعوا للفنان حسن حسني بالرحمة والمغفرة، بينما انتفض البعض ضد المغردة مطالبين محمد هنيدي بعدم الرد على مثل هذه الاتهامات خاصة وأننا في فترة عصيبة.

وغيّب الموت الفنان المصري حسن حسني، إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثا فنيًا وحالة حزن واضحة بين نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي، وشهدت جنازته غيابًا تامًا لنجوم الفن ولم يحضرها سوى المطرب الشعبي سعد الصغير، والفنان المصري منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الأمر الذي تسبب في هجوم الجمهور على الفنانين خاصة من شاركوه في الأعمال الفنية.

يذكر أن محمد هنيدي سيبدأ استعدادات تصوير فيلمه الجديد "النمس والأنس"، للمخرج شريف عرفة، ويشارك في بطولته كل من منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل ومحمود حافظ، بالإضافة إلى آخرين لم يتم انتهاء التعاقد معهم حتى الآن.