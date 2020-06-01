يحرص الفنان أحمد السقا، على مشاركة الجمهور بأخبار أعماله الفنية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.
وعبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، نشر السقا، عدة صور استعاد من خلالها ذكريات كواليس تصوير فيلم الجزيرة، الذي عُرض بدور العرض السينمائية عام 2007.
فيلم "الجزيرة" بطولة أحمد السقا، محمود ياسين، هند صبري، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، زينة، ومن إخراج شريف عرفة، وتأليف شريف عرفة ومحمد دياب.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا ينشر كواليس فيلم "الجزيرة" بعد 13 عامًا من عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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