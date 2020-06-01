شاهد.. محمد صبحي يكشف عن سر رفضه لمناصب كبرى

نشر النجم الكبير محمد صبحي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكشف محمد صبحي لجمهوره عن سر رفضه لمناصب كبرى، قائلًا: رفضت كافة المناصب لأني بتشرف إن ربنا وضع فوق رأسي تاج إسمه حب واحترام الناس ليا كفنان. سر رفضه لمناصب كبرى، قائلًا: رفضت كافة المناصب لأني بتشرف إن ربنا وضع فوق رأسي تاج إسمه حب واحترام الناس ليا كفنان. Advertisements يذكر أن عرض مؤخرًا للنجم الكبير محمد صبحي مسرحية أنا والنحلة والدبور، وهي من تأليف أيمن فتيحة، إخراج محمد صبحي، وبطولة كل من محمد صبحي، عبدالرحيم حسن، ياسمين حامد، سماح السعيد، حازم القاضي، ميرنا زكري.

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