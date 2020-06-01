كاملة أبو زكري تروي تفاصيل نجاح بـ100 وش

علقت المخرجة كاملة أبو زكري على نجاح مسلسلها بـ100 وش الذي عرض في رمضان المنقضي، قائلة: من ساعة ما خلص رمضان والتصوير وأنا بنام كتير مش بصحى مش قادرة من التعب والإرهاق".

وكشفت في مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج القاهرة الآن، المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أنه منذ الحلقة الثالثة من عرض المسلسل وتوالت ردود الأفعال قائلة "مكنتش بفتح الفيسبوك وقتها لكن آسر ياسين ونيللي كريم كلموني وقالولي ردود الأفعال حلوة إفرحي، قلتهم مش هعرف أفرح غير بعد ما خلص 30 حلقة مشيرة إلى أن فترة التصوير لم يتسن لها متابعة ردود الأفعال على التواصل الاجتماعي لكنها كانت تتلقاها عبر نيللي وآسر وزوجها" .

وأشارت إلى أن مسلسل بـ100 وش مثّل إنتقالة كبيرة في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن تفكير الانتقال لشكل جديد من الدراما يروادها منذ فترة طويلة، لأنها صنفت في قالب معين، قائلة: كنت زهقت وعاوزه أغير جلدي.

كما كشفت كاملة أبو زكري عن كواليس

تلقيها لفكرة المسلسل قائلة: هاتفني جمال العدل وقلي عندي فكرة مسلسل جديدة كوميدية بطولة اسر ياسين ونيلي كريم وافقت فورًا قبل اي شيء لانها كانت فرصة جيدة خاصة من نجوم وكتاب أحبهم عمرو الدالي وأحمد وائل فوجدتها فرصة حلوة للتغير وخضت التحدي.

وتابعت كاملة قائلة: سهل تعيطي الناس وتبكيهم لكن تضحكيهم صعب لأن المصريين أصحاب نكته أصلاً وصعب نضحكم ألا بمحتوى يحترمهم. مشيرة إلى أنها كانت تخشى طول الوقت أثناء تدشين العمل ألايكون ذلك مضحكاً أو كوميدياً للجماهير .وكنت مركزة في 100 حاجة ومكنتش بضحك في اللوكيشن.

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وكشفت عن كواليس اختيارها لطاقم العمل قائلة: فيلم نيل خارجي دفعها للاستعانة بالفنان شريف دسوقي الذي حصل خلاله الفنان على جائزة أفضل ممثل وتمنيت وقتها أي فرصة تسمحلي اشتغل مع الفنان ده لأنه موهبة كبيرة جداً بخلاف كونه كوميديان شعرت وقتها أنه

بثقل خالد صالح الذي يستطيع أن يضحك الناس ويبكيهم.

وحول أداء نيللي الباهر وخشيتها من دورها الجديد قالت: عشان أنا عرفاها كويس أوي واشتغلت معاها فمتأكدة أنها تقدر تقوم بأي دور وبيني وبينها كميًا تخلينا نقبل أي تحدي صحيح بعض الناس خافت أن نيللي ماتقومش بدورها الكوميدي لأنهم خدوا عليها في قالب معين لكنها كانت اسم على مسمى سكر هي سكر فعلاً ومافيش غيرها سكر ومن الوهلة الأولى حسيت أن الدور بتاعها لأنها عندها خبرة ومخزون كبير جداً تقدر تعملها بنفس المستوى، خصوصًا أن إرادة تغيير "القالب" الدرامي الناس كانت بتسالني هتعملي إيه في رمضان كنت أقلهم مسلسل بطولة نيللي كانوا يقولولي يالهوي هتعيطونا في رمضان وكنت بطمنهم "كاشفة أنه إنتابهم الخوف بعض الشيء بس برغم كده أنا مؤمنة بيها جداً وربنا يخليهالي.

وحول النهاية الذي إنتظره الجميع قالت: مشهد النهاية أخد جدل كبير فيه ناس كانت بتقول لازم يتقبض عليهم بس أنا كنت شايفة العكس لأن ده مسلسل كوميدي مش سياسي مش بالضرورة يتقبض عليهم لأنهم عصابة كيوت وغيرنا كتير في مشهد النهاية عشان ترضينا وترضي الناس.

وحول مشروع وجود جزء ثاني قالت: لم نحدد حتى الآن لحد دلوقتي هل يوجد نية لذلك لكن لا يوجد حتى الآن شئ واضحة.