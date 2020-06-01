فيديو..فضل شاكر يتخطى المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "غيب""

حقق الفنان فضل شاكر بأغنيته الجديدة "غيب" أكثر من مليون مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم. Advertisements يذكر ان آخر إصدارات فضل الغنائية كانت من خلال أغنية "بتوحشيني" التي حققت اكثر من 7 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد، توزيع:علي أباظة.

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