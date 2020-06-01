دانييلا سمعان زوجة فابريغاس تهاجم السياسيين في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 05:32 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

حيث نشرت دانييلا سمعان تغريدة هاجمت فيها سياسيي لبنان ووصفتهم بـ”اللصوص”.

وجاءت تصريحات سمعان، في منشور عبر صفحتها عبر حسابها على موقع “تويتر”.

وأرفقت زوجة فابريغاس تغريدتها بصورة للبرلمان اللبناني، والتي يظهر فيها النواب مجتمعين.

وكتبت سمعان في تغريدتها: “حكمتم 30 عاما، وأنفقتم 320 مليار دولار، تكفي لبناء 15 دولة، وما بنيتم مصنعا واحدا”.

وتابعت قائلة “لا يوجد أغبى منكم إلا المدافعون عنكم والمطبلون لكم، ما أنتم إلا فوضى”.

وكتبت زوجة فابريغاس تعليقا على الصورة، قالت فيه: “مغارة اللصوص في بلادي”.

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واعتادت سمعان كتابة تعليقات باللغة العربية تهاجم فيها سياسات لبنان، وتساند فيها التظاهرات، وكذلك مساندة الاحتجاجات في العراق.

دانييلا سمعان هي من مواليد 4 يونيو 1975، وهي عارضة أزياء لبنانية ، وهي نجمة مشهورة في الانستقرام و Social Media Star ، وحيث لديها أكثر من 2.2 مليون متابع على حسابها على الانستقرام .

في 15 مايو 2018 ، تزوج سيسك فابريغاس مع صديقته دانييلا سمعان في كليفيدين هاوس ، تابلو ، المملكة المتحدة. علاوة على ذلك ، هذا هو نفس الفندق الذي تقيم فيه ميغان ماركل لليلة واحدة قبل الزفاف الملكي مع الأمير هاري.

دانييلا سمعان على علاقة مع لاعب كرة القدم سيسك فابريغاس منذ ما يقرب من 7 سنوات.

بدأت في مواعدة لاعب خط وسط نادي تشيلسي لكرة القدم سيسك فابريجاس من عام 2011. ومع ذلك ، تزوجت دانييلا من قبل مع زوجها الأول ” إيلي تكتوك (رجل أعمال عقاري) ” في عام 1998.

ولكن بعد العثور على علاقة دانييلا مع إكسترا مارتيال مع سيسك فابريغاس ، طلق لها في عام 2011.

دانييلا لديها ثلاثة أطفال من سيسك فابريجاس وطفلان من إيلي، من زواجها الأول ، دانييلا سمعان لها طفلان. اسم ابنتها الكبرى هي ” ماريا تكتوك ” والابن ” جوزيف تكتوك “.

بالإضافة إلى ذلك ، لديها ثلاثة أطفال آخرين من سيسك فابريجاس. أسماء ابنتيها الصغيرين هما ليا فابريجاس وكابري فابريجاس .

علاوة على ذلك ، ليوناردو فابريجاس هو الابن الأصغر لسيسك ودانييلا.