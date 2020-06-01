إصابة الفنانة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت المطربة المصرية نهال نبيل عن إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تخضع حاليا للعزل الطبي.

وقالت نهال في تصريحات صحفية: ”تأكدنا بعد إجراء المسح بايجابية النتيجة، والإصابة بالكورونا، ونخضع حاليا للعزل الطبي”.

وقالت الفنانة مي فاروق، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء أصابهم الفيروس”.

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وأضافت: “ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي انتي وماما أزمة وتعدي دعواتكم جميعا”.

كما أكد الموزع الموسيقى خالد نبيل صحة خبر إصابة شقيقته المطربة نهال نبيل ووالدتهما بفيروس كورونا المستجد، وتم احتجازهما بمستشفى العزل بمعرفة وزارة الصحة، وقال خالد نبيل، في تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إن شقيقته المطربة نهال نبيل ووالدته أصيبا بارتفاع في درجة الحرارة منذ أسبوع، وتم نقلهما إلى مستشفى العزل بمعرفة وزارة الصحة، مؤكدا أن حالتهما مستقرة للغاية، وقام هو أيضا بإجراء تحليل ولكن جاءت النتيجة سلبية.

نهال قامت بإخراج كليب “شامخ” للفنانة السورية أصالة، إلى جانب طرحها ألبوم بعنوان “مفاجأة”

وقامت نهال بإخراج كليبات أغاني ألبومها، ومنها ” كان واحشني” ، ولو حبيت ترجعلي”، و” هنبدأ حياة”