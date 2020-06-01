رضوى الشربيني تعلق على إصابة 4 إعلاميين بفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على إصابة 4 من زملائها الإعلاميين بفيروس “كورونا” المستجد، وهم آية عبدالرحمن، وريهام السهلي، وإلهام نمر، ‏وعمرو صلاح.

رضوى نشرت صورة مجمعة لزملائها الأربعة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الخبر ‏‏ ده انا عارفاه من امبارح وماكنتش عايزه ابقى أول الناس اللى بتنقله.. الحقيقه انه خبر مؤلم هو إصابة زملائي فى قناه‎ CBC extra ‎ بفيروس الكورونا”.‏

الإعلامية المصرية أضافت: “ارجوكم تدعوا لهم لانهم كانوا بيشتغلوا على الهوا ٢٤ ساعه تقريبا علشان الناس... ادعوا لهم هما و اهاليهم و زملائهم لانه ‏الموضوع حقيقى مش بسيط”.، لكنها عادت وحذفت المنشور بعد فترة قصيرة.

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وكان مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، قد أعلن عن إصابة الإعلامية المصرية ريهام السهلي، مقدمة برنامج “المواجهة”، والمذاع عبر فضائية “إكستر نيوز” بفيروس كورونا المستجد.

مصطفى زمزم، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الأصدقاء، ريهام السهلي وأيه عبدالرحمن والإعلامية إلهام نمر مقدمي البرامج بقناة إكسترا نيوز، ألف سلامة عليكم وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلى بلدنا”.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وذلك رغم الإجراءات التي كانت تتبعها خلال تصويرها مسلسلها الأخير “لعبة النسيان”، وعرض خلال السباق الرمضاني الماضي.